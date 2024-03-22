Haberler Yaşam Haberleri Menemen’de dönüşüm müjdesi
Giriş Tarihi: 22.3.2024 15:55 Son Güncelleme: 22.3.2024 16:08

Menemen’de dönüşüm müjdesi

Menemen Belediyesi, olası bir depreme karşı hazır olmak ve aynı zamanda vatandaşların güvenli evlerde oturmasını sağlamak için yeni dönemde ‘yerinde dönüşüm’ modelini uygulamaya koyacak. Kazımpaşa ve Zafer Mahallesi’ndeki iftar programında açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Hemşehrilerimiz mahallelerinden ve komşularından ayrılmadan hem güvenli hem de konforlu evlerde oturacak. Yerinde dönüşüm modeliyle herkes yerinde kalacak. ‘Herkese eşit hizmet’ anlayışından vazgeçmeyiz” dedi. İftar programının sonunda vatandaşların yoğun ilgisi üzerine tekrar sahneye çıkan Pehlivan, hep birlikte şarkı söyleyip dans edenlere eşlik etti. Ortaya görenlerin içini ısıtan renkli görüntüler çıktı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Menemen’de dönüşüm müjdesi

Menemen Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları devam ediyor. Dün akşam Kazımpaşa ve Zafer Mahallelerinde kurulan dev iftar yemeğine, AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, siyasi parti temsilcileri, şarkıcı Mahmut Tuncer'in yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPILACAK

İftar programında hemşehrilerine seslenen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yerinde dönüşüm modeliyle ilçede kentsel dönüşümün başlayacağını söyledi. Dönüşümün ilk olarak riskli alan ilan edilen Kazımpaşa, Zafer, Seydinasrullah, Camikebir ve Ahıhıdır Mahallelerinden başlayacağını söyleyen Başkan Pehlivan, vatandaşlara; "Kimse mahallesinden komşusundan olmayacak" ifadelerini kullandı.

"DEPREME HAZIRLIKLI OLACAĞIZ"

Dönüşümün Türkiye'yi yasa boğan son depremlerin ardından daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken Pehlivan, "Gelişen, çağın ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren modern bir kent inşa etmek adına yaptığımız imar çalışmalarımız yeni dönemde meyvesini verecek. Bakanlık kararıyla riskli alan ilan edilen mahallelerimizde binlerce hanemiz, hemşehrilerimizin kazançlı çıkacağı şekilde yenilenecek. Yerinde dönüşümle birlikte Menemenliler komşularından, mahallelerinden ayrılmak zorunda kalmadan çok daha güvenli evlerde oturma şansına sahip olacak. Deprem gerçeğinin ne yazık ki on binlerce cana mal olduğu ülkemizde belki depremi engelleyemeyiz fakat hazırlıklı olursak, kimsenin burnu kanamadan, depremi atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN'A SEVGİ SELİ!

İftar programının sonunda vatandaşların yoğun ilgisi üzerine sahneye tekrar çıkan Pehlivan tam anlamıyla sevgi selinin arasında kaldı. Hep birlikte şarkı söyleyip dans eden vatandaşlara, Pehlivan da eşlik edince, ortaya görenlerin içini ısıtan birlik ve beraberlik görüntüleri çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Menemen’de dönüşüm müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA