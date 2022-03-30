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Giriş Tarihi: 30.3.2022 12:19 Son Güncelleme: 30.3.2022 12:21

Menemen’deki camilerde Ramazan temizliği

ERTAN GÜRCANER
Menemen’deki camilerde Ramazan temizliği

Menemen Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesi, tüm ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Hemşerilerimizin rahat ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirilmesi için tüm tedbirleri aldık” dedi.

Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Ramazan ayı öncesinde harekete geçti. Ekipler, ilçe sınırları içerisindeki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfektan çalışması başlattı. Bu kapsamda halılar yıkandı ve süpürüldü. Şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolarda temizlenerek dezenfekte edildi. Pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar da büyük bir titizlikle silindi. Yine camilerin bahçelerinde de çevre temizliği yapıldı.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Menemenli hemşerilerinin sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Çok şükür virüs salgınının o sıkıntılı günlerini kısmen de olsa geride bıraktık. Her şeyin başı sağlık… İnşallah bu Ramazan ayında o özlediğimiz teravihlerimizi yeniden yaşayacağız. Biz de belediye olarak cemaatin daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmalarımıza hız verdik. Biz tabi koronavirüs sürecinde camilerimizi sürekli dezenfekte ediyorduk, şimdi daha özenli yapmaya çalışıyoruz. Tüm hemşerilerime huzurlu bir Ramazan diliyorum" dedi.

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Menemen’deki camilerde Ramazan temizliği
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