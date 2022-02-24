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Giriş Tarihi: 24.2.2022 11:28 Son Güncelleme: 24.2.2022 11:34

Menfez hırsızları JASAT’a takıldı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Menfez hırsızları JASAT’a takıldı

Batman’da menfez demir kafesleri çalan hırsızlık olayı JASAT’ın titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Hırsızlı olayını gerçekleştiren 3 zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Kayapınar köyü Muratlı mezrasında meydana gelen kamu kurumundan menfez demir kafesi hırsızlığı olayı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kayapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Dedektif gibi iz süren jandarma, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelemesi neticesinde önce olayda kullanılan araç, ardından demir kafesleri çalan C.Y., Ö. Y. ve A. Y. isimli şüpheliler tespit edildi.

ÇALDIKLARI MENFEZ KAFESLERİYLE YAKALANDILAR

Şüphelilerin yakalanması için fiziki takibe gecen jandarma, Mardin kolluk kuvvetleri ile irtibata geçilerek 3 şüpheliyi Midyat-Mardin yolunda seyir halinde olan aracı durdurarak yakaladı. Araçta yapılan aramada 17 demir menfez kafesi, 1 demir kesme makası, 1 balyoz ve 2 manivela demiri ele geçirildi. Demir menfez kafesler Batman İl Özel İdaresine teslim edilirken 3 şüpheli ise Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden C.Y. ve Ö.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Menfez hırsızları JASAT’a takıldı
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