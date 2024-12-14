Menteşe Devlet Hastanesi’nde ‘Gebe Okulu’ açıldı

Muğla'nın Menteşe Devlet Hastanesi, anne ve baba adaylarına gebelik süreçlerinde rehberlik edecek 'Gebe Okulu'nu hizmete açtı. Doğum öncesi fiziksel ve psikolojik hazırlık eğitimleri, doğum süreci ve yöntemleri hakkında bilgilendirme, doğum sonrası bebek bakımı ve emzirme eğitimleri, anne sağlığına yönelik destek programları, video sunumları ve uygulamalı örneklerle keyifli eğitimleri kapsayan Gebe Okulu'nun açılışı vesilesiyle, Ebe Dilek Çelik ve Psikolog Öznur İnceoğlu Arı'nın öncülüğünde anne ve baba adaylarına özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte katılımcılara doğum sürecini anlatan video görseller sunuldu, doğum sonrası bebek bakımı konularında uygulamalı eğitimler verildi. Günün sonunda, katılımcılara hatıra olarak hediyeler takdim edildi.Etkinlikte Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Ballı da yer aldı. Baba adayı olan Dr. Şadi Ballı ve anne adayı olan Dr. Gonca Ballı, bu anlamlı organizasyonda hastane personeline ve katılımcılara desteklerini iletti.