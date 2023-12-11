Menteşe’de ilginç olay! Topuğundan 37 santim tel çıktı... Hastane hakkında suç duyurusu

Muğla Menteşe'nin Meke Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Nazika Kandemir, evde oturduğu sırada topuğunda bir ağrı hissetti. Hasta topuk bölgesinden çıkan yabancı cisim şikayeti ile Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Kandemir'in diz altı ve diz üstünde farklı büyüklüklerde 4 parça tel ile uyumlu görüntü görüldü. Hastanede Kandemir'in ayaktan 37 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kandemir'in önceden iki özel hastanede tedavi gördüğü ve işlem esnasında klavuz telin damar içinde kalmış olabileceği tahmin edildi. Kandemir'in olayla ilgili özel hastane hakkında suç duyurusunda bulacağı öğrenildi.