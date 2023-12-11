Haberler Yaşam Haberleri Menteşe'de ilginç olay! Topuğundan 37 santim tel çıktı... Hastane hakkında suç duyurusu
Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:58 Son Güncelleme: 11.12.2023 15:12

Menteşe'de ilginç olay! Topuğundan 37 santim tel çıktı... Hastane hakkında suç duyurusu

Muğla’da ağrı üzerine hastaneye giden Nazika Kandemir’in sağ ayak topuğunun üstünden 37 santimetre uzunluğunda katater teli çıktı. Olayla ilgili özel hastanenin ihmali olduğu tahmin edilirken, Kandemir, savcılığa ikisi özel üç hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Menteşe’de ilginç olay! Topuğundan 37 santim tel çıktı... Hastane hakkında suç duyurusu

Muğla Menteşe'nin Meke Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Nazika Kandemir, evde oturduğu sırada topuğunda bir ağrı hissetti. Hasta topuk bölgesinden çıkan yabancı cisim şikayeti ile Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Kandemir'in diz altı ve diz üstünde farklı büyüklüklerde 4 parça tel ile uyumlu görüntü görüldü. Hastanede Kandemir'in ayaktan 37 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı.
Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kandemir'in önceden iki özel hastanede tedavi gördüğü ve işlem esnasında klavuz telin damar içinde kalmış olabileceği tahmin edildi. Kandemir'in olayla ilgili özel hastane hakkında suç duyurusunda bulacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail kaybetti
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
Şimdi halk adalara akın edecek vatandaş denize giremeyecek
Akşener’in ‘Mandacıları’ neden kaybediyor?
Başkan Erdoğan'dan su çağrısı! Tedbirlerle israfın önüne geçelim!
ABD'deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Menteşe'de ilginç olay! Topuğundan 37 santim tel çıktı... Hastane hakkında suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA