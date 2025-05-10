Menteşe’de otobüs bagajında şoke eden görüntü! Çöp kovasında midye taşımışlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine yaptıkları denetimde, bir otobüsün bagajında çöp kovaları içerisinde taşınan yaklaşık 100 kilogram işlenmemiş midyeye el koydu. Midyelerin, hiçbir hijyen kuralına uyulmadan, soğuk zincirden yoksun bir şekilde ve çöp kovalarında taşınması halk sağlığı açısından büyük risk oluşturması nedeniyle el konuldu. Olay yerine çağrılan Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ürünleri incelemek ve gerekli işlemleri başlatmak üzere teslim aldı.

Yetkililer, bu şekilde taşınan midyelerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek, olayın halk sağlığı denetimleri açısından büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı. El konulan midyelerin inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından imha edilmesi bekleniyor.