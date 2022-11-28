Merak etme teyzem evini de yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından köy ve ilçelerde incelemelerini bugün de sürdürdü. Hasarlı yapıları tek tek gezen Bakan Kurum, vatandaşlara ağır hasarlı evlerde oturmamaları uyarısı yaptı, evleri yıkılan vatandaşlara yeni evlerinin en kısa sürede tamamlanıp teslim edileceğini söyledi. Ayrıca ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını da yerinde izledi. Bakan Murat Kurum, Düzce'deki depremzedelerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti, talep ve isteklerini dinledi. Evleri yıkılan vatandaşlara yeni evlerini en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceklerini söyledi. Bakan Kurum, konteyneri teslim edilen 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'a ağır hasarlı evinin yanında yeniden eski düzenini kuracaklarını söyledi ve gerekenlerin yapılacağını belirterek, "Sen merak etme, konteynerin de geldi, evini de inşallah hızlıca buraya yapacağız. Sen üzülme" dedi. Bakan Kurum, evi ağır hasar alan Nurgül Gökçe isimli vatandaşa da "Yenisini yaparız, daha güzel olur, orada oturursun. Sen üzülme. Ağır hasarlı evinize aman girmeyin, burada oturmayın" dedi. Ardından yetkililere bölgedeki depremzedelerin taşınma süreçlerinin bir an önce tamamlanması talimatını verdi. AA