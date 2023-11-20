Meral Akşener’in yakınındaydı AK Parti’ye üye oldu

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı iken tüm görevlerinden istifa eden Dinar eski Belediye Başkanı Saffet Acar, AK Parti'ye katıldı. Saffet Acar'a önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle AK Parti'nin rozetinin takılması bekleniyor.

DİNAR'DA BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Dinar Belediye Başkanı seçilen Saffet Acar, 2014 yılında da yine aynı partiden Dinar tarihinde bir ilki başararak üst üste iki kez Belediye Başkanı seçilen Başkan ünvanını almıştı.

İYİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

2014 yılında seçildiği Belediye Başkanlığı döneminde İYİ Parti'nin kurucusu Meral Akşener'i 'Genel Başkanım' diyerek karşılamasıyla gündeme gelen Saffet Acar bir süre sonra MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Acar, 2023 Milletvekilliği seçiminde Milletvekili adayı olmak için müracaatta bulunmuştu. İYİ Parti'nin Afyon'da ön seçim yoluyla adaylarını belirlemesi üzerine üçüncü sıraya gelen Acar, sırasını beğenmeyerek adaylıktan çekilmişti.