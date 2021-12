Meral Şen sokak ortasında vahşice katledilmişti! Katilini iki ay önce de polise şikayet etmiş

BİR KADININ YAŞAMI ELİNDEN ALINMASIN



Meral Şen'in avukatı Yeliz Şen, "Bir kadının daha yaşamı elinden alınmaması umudu ile sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'de kadın cinayetleri istatistiklerinden bahsetmek gerekirse, Kadın cinayetleri il bazında en çok İstanbul'da, Adana da yaşandı. Kadın cinayetlerinin bir numaralı faili kocaydı. Türkiye'de 10 yılda öldürülen 2 bin 534 kadının bin 113'ünün faili kocasıydı. Her 5 kadın cinayetinden 1'i boşanma/ayrılık aşamasında gerçekleşti. Öldürülen her 5 kadından 1'i şiddet/ taciz mağduruydu. Şiddet gören her 10 kadından 6'sı güvenlik amaçlı korunma başvurusunda bulunmuştu. Kadın cinayetleri en çok evde ve ateşli silahla işlendi.