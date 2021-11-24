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Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:52 Son Güncelleme: 24.11.2021 11:53

“Merdiven Altı” adreslerde imal ettiler! Binlerce ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Merdiven Altı” adreslerde imal ettiler! Binlerce ele geçirildi

İstanbul’da “Merdiven Altı” olarak tabir edilen sağlıksız ortamlarda kaçak şampuan imalatı yapılan bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış kaçak şampuan ve 271 bin 980 adet boş şampuan kutusu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, Bağcılar İlçesi'nde "Merdiven Altı" olarak tabir edilen sağlıksız ortamlarda kaçak şampuan imalatı yapılan bir adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış kaçak şampuan, 271 bin 980 adet boş şampuan kutusu, şampuan şişesi ve etiketi ile birlikte bir dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin toplamda beş milyon 334 bin 700 lira olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan B.E. isimli şüpheli hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.

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“Merdiven Altı” adreslerde imal ettiler! Binlerce ele geçirildi
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