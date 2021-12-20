Merdiven altı kaçak alkol operasyonu! 4 gözaltı

Denizi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına geçit vermiyor.
Ekiplerce, kaçak alkol imalatı yapılan, sahte alkollü içkilerin yasa dışı yollarla taklit bandrol yapıştırıp, ambalajlama yaparak, perakende veya toptan satış belgesi olmadan satmaya çalışan şahısların adresini tespit etti. Ekiplerce adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 110 litre kaçak alkol üretim malzemesi, 20 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 170 adet cinsel içerikli ilaç, 7 şişe kaçak alkol, 2 adet alkol üretim malzemesi ele geçirildi.
Ayrıca olayla ilgili olarak 4 şahısta gözaltına alındı.