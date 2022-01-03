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Giriş Tarihi: 3.1.2022 11:43 Son Güncelleme: 3.1.2022 11:52

Merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı

İstanbul Zeytinburnu’nda yasadışı yollarla yurda sokulan ilaçların, merdiven altı kliniklerde oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kaçaklara satıldığı ortaya çıktı. Kliniğe baskın düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşık 2 bin 500 kaçak ilaç ele geçirirken, suçüstü yakalanan L.T. ve İ.G. isimli iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, L.T. ve İ.G. isimli iki şüphelinin, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye soktuğu ilaçları fahiş fiyatlarla, merdiven altı kliniklerinde muayene ettikleri kaçak göçmenlere sattığını tespit etti.

ÇOĞUNLUĞU KANSER VE DİYABET İLACI

İncelemelerini derinleştiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin söz konusu kaçak ilaçları Zeytinburnu'nda bulunan bir depoda gizlediği bilgisine ulaştı. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, depoda başta kanser ve diyabet hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet kaçak ilaç kutusu ele geçirdi.

BARKOD VE KAREKOD BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Depoda yapılan incelemelerde; ilaçların orijinal olduğu ancak ülkeye yasadışı yollarda sokulduğu, üzerlerindeki barkod ve karekod bilgilerinin değiştirilerek yeniden sahte barkod düzenlendiği belirlendi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, depoda suçüstü yakalanan L.T. ve İ.G. ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı
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