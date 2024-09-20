Merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Rize'nin Müftü mahallesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen üzücü olayda, 8. sınıf öğrencisi Gizem Kazdal (13), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Olay Müftü Mahallesi İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. 8 inci sınıf öğrencisi Gizem Kazdal dengesini kaybetmesi sonucu merdiven boşluğundan yere çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kazdal'ı hızlı bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç öğrenci hayatını kaybetti. Olay, okul ve çevrede büyük üzüntü yarattı. Soruşturma sürerken, kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda detaylı incelemeler yapılmaya devam ediyor.