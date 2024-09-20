Haberler Yaşam Haberleri Merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.9.2024 14:25 Son Güncelleme: 20.9.2024 17:31

Merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Rize’nin Müftü mahallesindeki İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi Gizem Kazdal (13), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Rize'nin Müftü mahallesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen üzücü olayda, 8. sınıf öğrencisi Gizem Kazdal (13), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Olay Müftü Mahallesi İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. 8 inci sınıf öğrencisi Gizem Kazdal dengesini kaybetmesi sonucu merdiven boşluğundan yere çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kazdal'ı hızlı bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç öğrenci hayatını kaybetti. Olay, okul ve çevrede büyük üzüntü yarattı. Soruşturma sürerken, kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda detaylı incelemeler yapılmaya devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA