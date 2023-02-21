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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Merdivenler yıkılınca evde 16 gün mahsur kaldılar

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Merdivenler yıkılınca evde 16 gün mahsur kaldılar
Deprem sırasında Malatya'da Güllü Akgün (91) ve oğlu emekli öğretmen Hanifi Akgün (70) oturdukları apartmanın 11'inci katında mahsur kaldılar. Anne-oğulun binanın merdivenleri yıkıldığı için 16 gündür evden çıkamadıkları öğrenildi. İtfaiye merdiveni ile dün bulundukları yerden indirilen anne-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Hanifi Akgün yaptığı açıklamada, "Annem yatalak. Yatalak olduğu için depremde çıkamadı. Ben de onu bırakıp çıkmak istemedim. Tüm ihtiyaçlarını giderdim. Merdiven yıkılmıştı o yüzden çıkamadık" dedi. -

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Merdivenler yıkılınca evde 16 gün mahsur kaldılar
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