Merdivenler yıkılınca evde 16 gün mahsur kaldılar

Deprem sırasında Malatya'da Güllü Akgün (91) ve oğlu emekli öğretmen Hanifi Akgün (70) oturdukları apartmanın 11'inci katında mahsur kaldılar. Anne-oğulun binanın merdivenleri yıkıldığı için 16 gündür evden çıkamadıkları öğrenildi. İtfaiye merdiveni ile dün bulundukları yerden indirilen anne-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Hanifi Akgün yaptığı açıklamada, "Annem yatalak. Yatalak olduğu için depremde çıkamadı. Ben de onu bırakıp çıkmak istemedim. Tüm ihtiyaçlarını giderdim. Merdiven yıkılmıştı o yüzden çıkamadık" dedi. -