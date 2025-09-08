Haberler Yaşam Haberleri Merdivenlerden düştü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.9.2025

Antalya'da evinin merdivenlerinden düşen Davut Esener (69) yaşamını yitirdi.
Olay Kepez ilçesi Göçerler Mahallesinde meydana geldi. Boya badana işleri yapan Davut Esener, birlikte yaşadığı Nursel D. ile birlikte 100. Yıl Caddesi'nde bir restorana gitti. Arkadaşlarının da katıldığı yemek sırasında telefon ile arayan çiftin komşusu, evlerinin penceresinin açık olduğunu söyledi. Bunun üzerine Esener eve gitmek için yola çıktı. Karanlıkta evlerinin dışındaki merdivende yürüyen Davut Esener dengesini kaybedip, düştü. Davut Esener'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
