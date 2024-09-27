Merhametsizliği yürekleri sızlattı ‘bu nasıl bir insan?’

Erzurum'un Palandöken ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisi olan Emre Kara, okul çıkışı servisle evine geldi. Araçtan inen minik Emre, aracın önüne doğru geçtiği sırada şoför B.A., dikkatsizlik sonucu küçük çocuğa çarparak üzerinden geçti. B.A., kazanın hemen ardından ambulans çağırmak veya çocuğu hastaneye götürmek yerine Emre'yi dikkatsiz bir şekilde kucaklayarak evinin önüne bıraktı ve olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.Ancak çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kaçamayan servis şoförü, olay yerine geri dönmek zorunda kaldı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçiren küçük çocuğun tedavisi sürüyor. Kazadan sonra gözaltına alınan servis sürücüsü B.A.'nın ev hapsinde olduğu öğrenildi. Baba Abdurrahman Kara yaşananlara tepki gösterdi: "Servis şoförü olaydan sonra kaçıyormuş, inşaat işçileri önünü kesip kaçmasına izin vermemiş, o nedenle olay yerine geri gelmiş. Oğlum şu an yoğun bakımda yatıyor. Şikâyetçi oldum. Bu nasıl bir insan? Oğlumu ölüme terk edip gidecekti" dedi.