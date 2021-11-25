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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Merhum karikatüristler adına jüri özel ödülü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Merhum karikatüristler adına jüri özel ödülü
TRABZON Büyükşehir Belediyesi ve Mizah Sanatı Derneği tarafından düzenlenen 9. Ulusal Karikatür yarışması sonuçlandı. Teması "2020 Bi Garip Yıl" olarak belirlenen yarışmada, koronavirüs salgını başta olmak üzere, yoğun şekilde yaşanan seller, yangınlar, savaşlar, kadın cinayetleri gibi önemli konular çizgiye döküldü. Yarışmada, aramızdan ayrılan merhum Trabzonlu karikatür sanatçıları Ziya Ramoğlu, Hikmet Aksoy ve Harun Yavruoğlu adına da özel ödül konuldu. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda; birinciliği Önder Önerbay, ikinciliği Mehmet Kahraman, üçüncülüğü ise Yüksel Bayram kazandı. Ayrıca Trabzonlu karikatür sanatçıları Ziya Ramoğlu, Hikmet Aksoy ve Harun Yavruoğlu'na ait portre karikatürleri çizerek yarışma dışı gönderen karikatürcü Halit Kurtulmuş'a "Jüri Özel Ödülü", Türk karikatür sanatına uzun yıllar emek veren ve yarışmaya destek olmak amacıyla karikatür gönderen usta karikatürcü Raşit Yakalı'ya ise "Onur Ödülü" verilmesi kararlaştırıldı. Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç, "Şehrimizin ve ülkemizin karikatür sanatına önemli katkılar sağlayan ve bugün aramızda olmayan karikatür sanatçılarımız Ziya Ramoğlu, Hikmet Aksoy ve Harun Yavruoğlu adına özel ödül konması isteğimiz, belediyemiz tarafından uygun görüldü. Bizler de vefa borcumuzu yerine getirmiş olduk" dedi. Ödül töreni, 17 Aralık'ta yapılacak.

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Merhum karikatüristler adına jüri özel ödülü
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