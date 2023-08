Merhum Mehmet Yavuz mezarı başında anıldı

2018 yılında HÜDA PAR Genel Başkanvekilliğini sürdürürken ve 2019 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Yavuz, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabri başında anıldı. Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığında düzenlenen anma programına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, HÜDA PAR İl Başkanı Mustafa Yetiş, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, HÜDA PAR Kahta İlçe Başkanı İrfan Demiral, partililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, merhumun ailesi ve arkadaşları katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetinden sonra başlayan programın açılış konuşmasını yapan HÜDA PAR Kahta İlçe Başkanı İrfan Demiral, "Mehmet Yavuz başkanımız yeri geldiğinde bir hatip, yeri geldiğinde bir edip olabiliyordu. O, gönüllerimize taht kurmuştu. Allah ondan razı olsun. Allah rahmet etsin" şeklinde konuştu.

Merhum Mehmet Yavuz'un iki özelliğine dikkat çeken HÜDA PAR İl Başkanı Mustafa Yetiş, "Mehmet Yavuz'dan bahsetmek biraz zor geliyor. Her ne hikmetse onun belki de öne çıkan iki özelliğinden kaynaklanıyor. Birincisi, Allah'u Teala'nın ona bahşetmiş olduğu bir lütuf vardı. Bir belâgatti, bir konuşması ve etkileyici bir kişiliği vardı hepimizin üzerinde. O da, belki bunu keşfederek güzel bir şekilde geliştirmişti. Ama ikinci özelliği belki de en fazla bizim de uğrunda mücadele etmemiz gereken yönüydü. O da, davasına olan aşkıydı, davasına olan tam inancı ve bağlılığıydı. Bizler Mehmet Yavuz'ları yetiştirmek istiyorsak, bizler davanın öncüleri Mehmet Yavuz'ları görmek istiyorsak, en başta kendimiz onun davasına sarılmamız ve hiçbir zaman kaybetmeden belki de zamanımızı hiçbir şekilde boşa geçirmeden, hayatımızı o şekilde devam ettirmemiz ve çocuklarımızı o şekilde yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

"ASIL HEDEFİN ÖLÜM SONRASI"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise, "Elbette Mehmet Hocanın hayatından onun bu dünyada yürürken bıraktığı izlerden çok uzun bahsedebiliriz. Fakat bence o anlamda sözü çok uzatmaya gerek yok. İşte belki bize ölüm en büyük nasihattir. Belki burada bulunan pek çok insanı nasihat anlamında pek çok şey söylemiştir. Ama dediğim gibi gidişiyle de, erken vefatıyla da aslında hepimize bir nasihatta bulundu. Hepimize şunu söyledi; 'Bakın görüyorsunuz işte! Ölüm her an her birimizi yakalayabilir.' Hani bazen derler ya her ölüm erkendir. Ama herkes ölecek yaştadır. Buradan biz de kendimize bir hisse alıp, gerçekten ömür kaç yıl olursa olsun, hayatın çok kısa olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Bu kısacık hayatta kalp kırmaya değmediğini, dünyalık menfaat için kavga etmeye değecek bir şey olmadığını asıl gayenin asıl hedefin ölüm sonrası olduğunu idrak etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.