Meriç nehri çığlık atıyor

Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan ve kuraklık nedeniyle debisi düşen Meriç Nehri'nin, Edirne'de Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü kesiminde beyaz köpüklenme oluştu. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öterler, köpüklenme meydana gelen bölgede inceleme yaparak, analiz için numune aldı. Bölgede ayrıca Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ayhan Fırtına ve Kent Konseyi Kıyı ve Yeşil Alanlar Çalışma Grubu temsilcisi Yılmaz Eren de incelemede bulundu. Sivil toplum örgütleri temsilcileri, alınan numunelerin acilen analiz edilmesini talep ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da köpüklenmenin araştırılmasını istedi:Nehrin yatak rejimi etkilendi. Köpüklenme, nehirdeki sabunlaşmanın bir ürünüdür. Biyolojik süreçlerin de etkisiyle kimyasal bir reaksiyon sonucunda meydana gelmiş bir durum. İlk ölçümlerde suyun pH'sinin biraz yüksek. Diğer numuneleri de inceleyeceğiz.Nehir çığlık atıyor; 'Ben kirlendim, ben öldüm, benimle ilgilenin' diyor. Nehrimiz ölmeden, elimizden gitmeden, yanlış uygulamalarla önemli bir kısmı gitti zaten, kurtarılmasını istiyoruz.8-10 metre fore kazıklar çakılarak duvarlar oluşturuldu. Daraltılan nehrin Arşimet burgusu yapılacağı söyleniyor. Ama kendini toparlayamıyor.: Çevreye bakıldığında rant uğruna buradan kum çıkarabilme adına bir set yapıldı. Bu setin önünde büyük bir göl oluşuyor. Burada suyun uzun süre birikmesi sonucunda da bu benzer şeyleri yaşıyoruz.Meriç Nehri'ni kaybetmeye başlıyoruz.