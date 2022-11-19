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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Meriç nehri çığlık atıyor

Kuraklık yüzünden debisi düşen nehrin suları köpüklendi. Alınan örnekler üniversitede incelenecek. Çevreciler, “Meriç çığlık atıyor, ‘Ölüyorum’ diyor. Mutlaka önlem almalıyız” dedi

DHA
Meriç nehri çığlık atıyor
Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan ve kuraklık nedeniyle debisi düşen Meriç Nehri'nin, Edirne'de Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü kesiminde beyaz köpüklenme oluştu. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öterler, köpüklenme meydana gelen bölgede inceleme yaparak, analiz için numune aldı. Bölgede ayrıca Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ayhan Fırtına ve Kent Konseyi Kıyı ve Yeşil Alanlar Çalışma Grubu temsilcisi Yılmaz Eren de incelemede bulundu. Sivil toplum örgütleri temsilcileri, alınan numunelerin acilen analiz edilmesini talep ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da köpüklenmenin araştırılmasını istedi:



Doç. Dr. Öterler: Nehrin yatak rejimi etkilendi. Köpüklenme, nehirdeki sabunlaşmanın bir ürünüdür. Biyolojik süreçlerin de etkisiyle kimyasal bir reaksiyon sonucunda meydana gelmiş bir durum. İlk ölçümlerde suyun pH'sinin biraz yüksek. Diğer numuneleri de inceleyeceğiz.
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren: Nehir çığlık atıyor; 'Ben kirlendim, ben öldüm, benimle ilgilenin' diyor. Nehrimiz ölmeden, elimizden gitmeden, yanlış uygulamalarla önemli bir kısmı gitti zaten, kurtarılmasını istiyoruz.



Derneğin Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu: 8-10 metre fore kazıklar çakılarak duvarlar oluşturuldu. Daraltılan nehrin Arşimet burgusu yapılacağı söyleniyor. Ama kendini toparlayamıyor.
Edirne Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ayhan Fırtına: Çevreye bakıldığında rant uğruna buradan kum çıkarabilme adına bir set yapıldı. Bu setin önünde büyük bir göl oluşuyor. Burada suyun uzun süre birikmesi sonucunda da bu benzer şeyleri yaşıyoruz.
Kent Konseyi Kıyı ve Yeşil Alanlar Çalışma Grubu temsilcisi Yılmaz Eren: Meriç Nehri'ni kaybetmeye başlıyoruz.

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Meriç nehri çığlık atıyor
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