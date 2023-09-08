Merkez Bankası binasının tamamlanması için 40 dağcının 353 metrede zorlu maratonu

İstanbul Ataşehir ile Ümraniye ilçeleri arasında inşa edilen İstanbul Finans Merkezi'nin bazı bölümleri geçtiğimiz aylarda açılmıştı. Çalışmaların devam ettiği Merkez Bankası binasında sona gelindi. 353 metre 90 cm'lik yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek binası konumunda olan Merkez Bankası binasının birçok noktası tamamlandı.

Binanın dış cephe ve cühannüma adı verilen çatı kısmının panel camlarının takılması için 40 kişiden oluşan endüstriyel dağcı bir ekip çalışmaları sürdürüyor. Binanın yüksek olması sebebiyle sürekli rüzgar altında çalışan 40 dağcı, binaya takılması planlanan bin 150 adet panel camın 900 tanesini taktı. Kalan kısımların da takılması için çalışmalar 353 metrede ve zorlu rüzgar altında titizlikle devam ediyor.

EN ŞİDDETLİ DEPREME DAYANIKLI BİNA

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Merkez Bankası inşaatı proje müdürü Burak Oruç, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı ziyaret edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binamız 353.90 metre ve özellikle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası konumundadır.

327 bin metre kare inşaat alanına sahiptir. Akıllı teknolojilerle inşa edilmiş binadır. Türkiye'nin en yüksek hızlı çift katlı asansörleri mevcuttur. Şuanda üst cihannümada cephe çalışmaları devam ediyor. Paneller ve cam montajlarını yapıyoruz. Binamız yüksek deprem hareketlerine göre tasarlanmıştır" dedi.

40 KİŞİLİK EKİP 353 METREDE ÇALIŞIYOR

Merkez Bankası projesinin mimarlarından Mehmet Can Doğa,panel cam çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üst cihannüma kısmında bulunmaktayız. Burada 40 kişilik dağcı ekiplerimizle beraber panel cam imalatı takılmaktadır. Çatımızı sonlandırmaktayız. Yüksek seviyedeki rüzgara rağmen dağcılarımız işlemleri kısa sürede bitirmek için çalışmaktadır. Yapıda yaklaşık bin 150 panelden 900 tanesini takmış durumdayız" diye konuştu.