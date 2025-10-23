Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararıyla piyasaların yönünü belirleyecek kritik bir açıklamaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, bankalar ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını merak ediyor. Kararın açıklanacağı saat yaklaşırken, uzmanlar faiz kararının enflasyon, kredi faizleri ve döviz kurları üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye başladı. Peki, TCMB faiz kararında beklentiler ne yönde?