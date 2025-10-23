Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:44

Merkez Bankası’nın yeni faiz kararı, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. TCMB’nin politika faizini açıklayacağı tarih ve saat büyük merak konusu. Piyasalar, faiz kararının ekonomik büyüme, enflasyon ve döviz kurları üzerindeki etkilerini değerlendirmeye hazırlanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararıyla piyasaların yönünü belirleyecek kritik bir açıklamaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, bankalar ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını merak ediyor. Kararın açıklanacağı saat yaklaşırken, uzmanlar faiz kararının enflasyon, kredi faizleri ve döviz kurları üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye başladı. Peki, TCMB faiz kararında beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

