MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Son olarak Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi eylül ayı için yayımlandı. Bu ankette faiz beklentileri şöyle gerçekleşti:

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,85iken, bu anket döneminde yüzde 40,48olmuştur. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,56 olarak gerçekleşmiştir.

Ekim ayı için yeni anket bekleniyor.