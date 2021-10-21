SON DAKİKA

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz ay alınan kararda, faizler 100 baz puan indirilirken yüzden 19'dan yüzde 18 seviyesine düşürülmüştü. Bu yönde, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bugünkü PPK Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamayla faizler düşecek mi yükselecek mi konusu da netlik kazanacak.
AA Finans Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bu hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin etti. Bununla beraber, 2021 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı saat de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
İşte, TCMB PPK Toplantısı ve MB faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri;
Kritik öneme sahip Merkez Bankası PPK Toplantısı bugün düzenlenecek. Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ise saat 14.00'de açıklanacak.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kritik faiz kararı için Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında 100 baz puan faiz indirimine giderek 6 ay sonra ilk kez faiz patikasını değiştirmişti. Mevcut durumda politika faizi yüzde 18'de bulunuyor.
MB FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
Öte yandan AA Finans Merkez Bankası faiz beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bu hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin etti.
11 EKONOMİST 100 BAZ PUAN 8 EKONOMİST 50 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ TAHMİN ETTİ
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 17 DÜZEYİNDE OLUŞTU
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.