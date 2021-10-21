Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz ay alınan kararda, faizler 100 baz puan indirilirken yüzden 19'dan yüzde 18 seviyesine düşürülmüştü. Bu yönde, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bugünkü PPK Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamayla faizler düşecek mi yükselecek mi konusu da netlik kazanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU, SON DAKİKA AÇIKLANDI MI?

AA Finans Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bu hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin etti. Bununla beraber, 2021 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı saat de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

İşte, TCMB PPK Toplantısı ve MB faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri;