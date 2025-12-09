Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık TCMB faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 9.12.2025 11:38

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık TCMB faiz beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının son faiz kararını açıklamak için toplanmaya hazırlanıyor. Yılın son toplantısından çıkacak karar, enflasyonla mücadele politikaları ve genel ekonomik denge açısından kritik öneme sahip. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde şekillendi? İşte yılın son toplantısına dair tüm ayrıntılar!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık TCMB faiz beklentisi
  • ABONE OL

Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayında alacağı kararla 2026 yılının para politikasının ilk sinyallerini verecek. TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle enflasyon verilerinin Merkez Bankası'nın kararını nasıl etkileyeceği, piyasaların ana gündem maddesi. Peki; 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı tarihi belirlendi:

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası toplantısı 11 Aralık 2025 Perşembe günü toplanacaktır.

Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Societe Generale'in Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılının ilk dört toplantısında her seferinde 150 baz puanlık, ardından Haziran ve Temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. Sonrasında ise her toplantıda yeniden 150 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtti.

Societe Generale, önümüzdeki aylarda aylık enflasyonun kademeli olarak yavaşlayarak 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulundu.

SON TCMB FAİZİ NE KADAR OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık TCMB faiz beklentisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz