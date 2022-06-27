Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde? TCMB PPK toplantı takvimi 2022

Rus Ukrayna savaşı sonrası oluşan petrol doğalgaz ve gıda krizi, pandemiyle başlayan enflasyon sorunu, ülkeleri kendi paralarını korumaya itti. Birçok ülke farklı para politikası yönetiyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun bu kadar sorulmasının sebeplerinden birisi, kararın iç piyasayı derinden etkilemesidir. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 temmuz ayı faiz kararı beklentileri!