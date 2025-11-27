Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 TCMB PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ile aylık faiz kararlarını belirlemektedir. Bu kararlar, kredi faiz oranlarından (konut, taşıt) mevduat faizlerine, döviz kurlarından enflasyon beklentilerine kadar ekonominin her alanını doğrudan etkilediği için büyük bir öneme sahip. Yılın son faiz kararı öncesinde, araştırmalar hız kazandı. İşte, TCMB faiz kararı hakkında merak edilenler: