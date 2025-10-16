Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 Ekim TCMB PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK toplantısı ekim ayı sonunda gerçekleşecek. Piyasaların beklediği karar öncesinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Toplantı takvimi kapsamında yıl boyunca takip edilen TCMB faizi için geri sayım başladı. Peki; 2025 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek. Faiz kararı, aynı gün saat 14:00'te resmi olarak açıklanacak
Son olarak Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi eylül ayı için yayımlandı. Bu ankette faiz beklentileri şöyle gerçekleşti:
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,85iken, bu anket döneminde yüzde 40,48olmuştur. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,56 olarak gerçekleşmiştir.
Ekim ayı için yeni anket bekleniyor.