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Giriş Tarihi: 14.8.2022 13:50

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantı tarihleri nasıl? İşte Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı

Yeni haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası faiz kararı olacak. Piyasalar Ağustos ayının ortalarına gelirken de gözünü TCMB kararına çevirdi. Geçtiğimiz ay sabit bırakılan politika faizinde bu ay verilecek karar merak konusu haline geldi. Bu noktada ise “2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının geleceği o tarih ve detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantı tarihleri nasıl? İşte Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Son sekiz toplantıda da herhangi bir değişiklik kararı verilmeden sabit tutulan Merkez Bankası faiz kararı bu ayın da ortalarına gelinmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Hal böyleyken ise "2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili yeni hafta öncesi tüm detaylar...

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TEMMUZ AYI TCMB FAİZİ NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

PİYASA FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?

Piyasa katılımcıları ile gerçekleştirilen beklenti anketi sonuçları henüz belli olmadı. Beklentinin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.

PPK TOPLANTI TARİHLERİ

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantı tarihleri nasıl? İşte Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı
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