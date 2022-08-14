Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Son sekiz toplantıda da herhangi bir değişiklik kararı verilmeden sabit tutulan Merkez Bankası faiz kararı bu ayın da ortalarına gelinmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Hal böyleyken ise "2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili yeni hafta öncesi tüm detaylar...
AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
TEMMUZ AYI TCMB FAİZİ NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.