Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Son sekiz toplantıda da herhangi bir değişiklik kararı verilmeden sabit tutulan Merkez Bankası faiz kararı bu ayın da ortalarına gelinmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Hal böyleyken ise "2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili yeni hafta öncesi tüm detaylar...