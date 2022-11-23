Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu sıklıkla soruluyor. Geçtiğimiz toplantıda faizler 10,5 inerken, TCMB faiz kararı beklentisi de yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusu, az da olsa uzmanlar tarafından cevaplandı. Peki, Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar...
EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.
TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ
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TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi`ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi`ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 68,06 oldu.
Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.