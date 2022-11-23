Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu sıklıkla soruluyor. Geçtiğimiz toplantıda faizler 10,5 inerken, TCMB faiz kararı beklentisi de yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusu, az da olsa uzmanlar tarafından cevaplandı. Peki, Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar...