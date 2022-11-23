Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:55

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

TCMB PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararı belli olacak. İç piyasaları etkileyen faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Son 3 toplantıda faizler indirilmişti. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusu bu sebeple soruluyor. Geçtiğimiz toplantıda 150 baz puan indirilip faizler 10,5’a indirilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu sıklıkla soruluyor. Geçtiğimiz toplantıda faizler 10,5 inerken, TCMB faiz kararı beklentisi de yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusu, az da olsa uzmanlar tarafından cevaplandı. Peki, Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar...

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KASIM 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Ekonomide heyecanla beklenen karar saat 14.00'de açıklanacak.

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi`ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi`ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 68,06 oldu.

Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?
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