Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 21.6.2022 11:46

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçları açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçları açıklandı!

Piyasların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Haziran ayının sonuna doğru giderken piyasalarda etkin bir rol üstlenen faizlerde TCMB’nin izleyeceği yol merakla bekleniyor. Bu yıl 6. Kez bir araya gelecek olan Para Politikası Kurulu bu noktada “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, beklenti ne?” soruları yanıt aramaya başladı. Son toplantıda kurul faizi 14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Para politikası kurulu geçtiğimiz ay faizleri 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Bilindiği üzere her ay düzenli aralıklarla toplanan kurul bu ayın son haftası da toplanacak ve aynı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde karar açıklanacak. Bu kapsamda ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi ve beklentiler...

MERKEZ BANKASI MAYIS KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Mayıs ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİ ANKETİ

17 ekonomistin katılımıyla AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörmekte.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçları açıklandı!
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