Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçları açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Para politikası kurulu geçtiğimiz ay faizleri 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Bilindiği üzere her ay düzenli aralıklarla toplanan kurul bu ayın son haftası da toplanacak ve aynı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde karar açıklanacak. Bu kapsamda ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi ve beklentiler...
Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Mayıs ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.
17 ekonomistin katılımıyla AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörmekte.
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022