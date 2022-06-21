Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçları açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Para politikası kurulu geçtiğimiz ay faizleri 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Bilindiği üzere her ay düzenli aralıklarla toplanan kurul bu ayın son haftası da toplanacak ve aynı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde karar açıklanacak. Bu kapsamda ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi ve beklentiler...