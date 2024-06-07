Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 25 yaşında

Zeytinburnu Belediyesi'nin organize ettiği 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Merkezefendi Millet Kıraathanesi yanında yapılan festivalin açılış programında mesir macunu dağıtıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, açılışta yaptığı konuşmada, Merkez Efendi'nin ebedi istirahatgahının İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından olduğunu kaydederek, kendisini hak ettiği şekilde anmak istediklerini belirtti. Festivalin çeyrek asır önce başladığını dile getiren Arısoy, "Adını Merkez Efendi'den alan bu mahalleyi orijinal haline yakın biçimde ihya etmek üzere plan yaptık. Kültür Vadisi olarak andığımız bu bölge 25 yıl içinde büyük bir değişim yaşadı" dedi. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin 750'ye yakın tıbbi bitkiye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Arısoy, "Festivalimizin en sevilen faaliyetlerinden yöresel yemek yarışması, geleneksel mutfağımızın önemine vurgu yapıyor. Gençlerimizin dünyayı saran 'fast food' rüzgarına karşı bu mirasa sarılması konusunda yarışmamızın teşvik edici olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.