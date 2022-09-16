Merkür retrosu ne zaman bitiyor, burçlara etkileri nelerdir? İşte Merkür retrosu’nun Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkileri!

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?

"9 Eylül – 4 Ekim arasında Terazi burcunda başlayıp Başak burcuna kadar gerilemesini sürdürecek olan Merkür, 11 Eylül'e kadar mücadele gezegeni Mars ile olumlu bir görünüm de olacak bu da bize iletişim alanında geçmişe dair çok daha hızlı bir biçimde eksiklerimizi gidereceğimizi söylemekte.

11 Eylül - 21 Eylül arasında ise Merkür – Jüpiter karşı karşıya gelip bakış açımızın nedenli sağlıklı, abartıya açık olup olmadığını sorgulatacak diyebiliriz. Merkür bu anlamda ağustos ayı başında yaşadıklarımızı tekrar bu karşı karşıya kalış sürecinde ele alıp düzeltme imkanı verecek.