Mermer taşının altında kalan Hüseyin Mert feci şekilde hayatını kaybetti

Burdur'un Tefenni ilçesinde 21 Temmuz Pazar günü 16:30 sularında iş makinasının mermer bloklarını yerleştirdiği sırada meydana gelen kazada talihsiz geç taş kütlesinin altında kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın arından bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma timleri sek edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hüseyin Mert Kök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

DENİZLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hüseyin Mert Kök'ün cenazesi Deniz'linin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'ne götürüldü. Genç yaşta iş kazasına kurban giden Hüseyin Mert ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arsında toprağa veridi. Kök ailesinin 3 yıl önce büyük oğulları Emrah Mert'in ise Sivas'ta askerde iken hayatını kaybettiği öğrenildi.