Mermisi bitmese katliam yapacaktı! Hamide ilk eşinden de şiddet nedeniyle ayrılmış

Gaziantep'te kendisinden ayrılmak isteyen yabancı uyruklu eşi ile kaynanasını silahla yaralayan, engelli kayınbiraderini de öldüren kocanın planının ailenin tamamını öldürmek olduğu ancak tüfeğindeki mermilerin bitmesi üzerine ailenin diğer fertlerinin kurtulduğu ortaya çıktı. Olayın görgü tanığı 4 yaşındaki kızı ise kaldırıp duvara fırlatan katil zanlısı koca hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen her gün ailenin evinin önünden geçerek tehdit etmiş.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Türkmen asıllı Şeyh Müslim ailesi 9 yıl önce Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleşti. Şahinbey ilçesinin Saçaklı mahallesinde kiraladıkları evde yaşayan ailenin evli olan kızları Hamide Şeyh Müslim de 3 yıl önce şiddet uygulayan eşinden ayrılarak 1 yaşında olan kızı Merva ile birlikte baba evine döndü. 2 yıl önce, bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Ümit Dur (33) ailesini göndererek Hamide'yi istetti. Komşuların da kefil olmasıyla ailesi Hamide'yi Ümit ile evlendirdi. Çiftçin bir kız çocukları dünyaya geldikten sonra Ümit Dur, sık sık mahalledeki arkadaşlarını da eve getirerek alkol almaya başladı. Durumdan rahatsız olan Hamide'nin uyarıları fayda etmeyip üstüne şiddet de uygulamaya başlayınca genç kadın ikinci kez baba evine sığındı. Kocanın tehdit ve tacizleri üzerine aile polise giderek Ümit Dur hakkında şikâyetçi oldu. Aylardır devam eden tehditlerin ardından Ümit Dur, 22 Temmuz sabahı aile fertleri evde uyurken bahçe duvarından atlayıp içeri girerek 3 arkadaşıyla birlikte aile fertlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Hamide, annesi Zehra Faraç (65) ve bedensel engelli kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) yaralandı. Silahında mermi kalmayan saldırgan 4 yaşındaki Merva'yı da yatağından kaldırıp duvara fırlattıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi eve geldi. Yaralılar ambulansla 3 ayrı hastaneye kaldırıldı. Bedensel engelli Cemil olaydan bir gün sonra yaşamını yitirirken durumu ağır olan Hamide ise halen yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Koca şiddeti nedeniyle kardeşinin yuvasının ikici kez yıkıldığını söyleyen ağabey Yusuf Şeyh Müslim, "Zulümden kaçıp anavatanımıza sığındık. Anadilimiz Türkçe olduğu için burada zorluk çekmedik. İşimizde gücümüzde insanlarız. Evli olan diğer kardeşimle aynı mahallede oturuyoruz. Annem ve engelli kardeşim Cemil aynı evde yaşıyordu. Bacım da kocasından şiddet görünce buraya geldi. Kocası Halime'yi isterken ilk eşiyle yaşadığı sorun nedeniyle çok titiz davrandık. Her tarafa sorduk. Tanıyanlar çok iyi bir insan olduğunu söylediler. Hatta biri 'kızım olsa ben verirdim' dedi. Ailesi de çok iyiydi. Ailesi Adana'da yaşadığı için aceleye geldi, resmi nikâh yapmadılar. Sonra yapacaktı. Bir çocukları da oldu. Kardeşimiz mutlu diye seviniyorduk ki Ümit içki içmeye, mahallede pek sevilmeyen kişilerle beraber gezmeye başladı. Sonra kardeşim evi terk etti. Ancak Ümit peşini bırakmadı. Polise gidip şikayetçi olduk. Hakkında uzaklaştırma kararı verildi ama o sürekli buralardaydı. Her gün sokaktan geçip taciz ediyordu. Defalarca polise başvurduk, en son olaydan bir gün önce arkadaşlarıyla mahallede keşif yapmış. Sabah herkes uykudayken de bahçe duvarından atlayıp içeri girmiş ve bu katliamı yapmış. Silahında mermi kalmadığı için 2 kardeşimden sonra annem ve yeğenim kurtulmuş. Annemin ayaklarına saçmalar isabet etmişti, durumu şimdi iyi ama kız kardeşim hala komada. Eğer silahında mermi kalsaydı 4 yaşındaki çocuğu bile öldürürdü. Küçük çocuğu kaldırıp duvara fırlattıktan sonra buradan kaçıp gitmiş" diye konuştu.

Devlet yetkililerinden Ümit Dur'un hak ettiği cezaya çarptırılmasını istediğini söyleyen Yusuf Şeyh Müslim, "Devletimizden tek istediğimiz bu. Katil olarak öbür dünyada cehennemde yanacak ama burada da hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

OLAY

22 Temmuz 2022 sabahı erken saatlerde meydana gelen olayda Ümit Dur, silahla geldiği evde, aynı odada uyuyan aile fertlerine ateş açtıktan sonra kaçarak izini kaybetmişti. Firari zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Ümit Dur'un ailesinin Adana'da yaşaması nedeniyle Gaziantep ve Adana'da önlem almış, güvenlik kamerası görüntülerinden Gaziantep Otobüs Terminali'nden bir otobüse bindiği tespit edilen zanlı, otobanda durdurulan otobüste yakalanmıştı. Kendisini araçla otogara kadar götüren 2 arkadaşıyla birlikte hakim karşısına çıkarılan Ümit Dur, cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini itiraf edince tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Olayla ilgili olarak yakalanan diğer 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.