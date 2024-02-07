"Mermisi bitmese kimse sağ kalmazdı"

Gaziantep'te 25 yıllık eşi ve 2 kayınbiraderini öldürüp kendi kızı ile kayınının eşini de ağır yaraladıktan sonra kaçıp polis kontrol noktasında intihar eden TIR şoförü Halil Çağlar'ın (47) gerçekleştirdiği katliamın detaylarına SABAH ulaştı. Katliama maruz kalan Oymak ailesi, olay sırasında köylerindeki bir akrabalarının taziyesine gitmek için aile apartmanının önünde toplanırken, katil yakınlarda pusuya yattığı yerden çıkarak kendi kızı dâhil herkesi sırayla öldürmek için mermi yağmuruna tutmuş.

SABAH'a konuşan ailenin acılı yakınlarının verdiği bilgiye göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden olan Halil Çağlar, 1 çocuk annesi ilk eşinden boşandıktan sonra görücü usulüyle Yüksel Oymak ile evlendi. 3 çocukları oldu. Çok sakin ve hürmetkâr bir insandı. Zaman zaman köydeki aile buluşmalarına katılırdı. Herkesle iyi ilişkiler kurardı. Ancak gerçekte öyle biri değildi. Eşine sürekli şiddet uygulardı. Yüksel Çağlar, 3 çocuğu için uzun süre bu duruma dayandı. Şiddet dayanılmaz bir hal alınca da 3 ay önce annesinin evine döndü. Artık dayanamadığını belirterek boşanmak istediğini söyledi. Aile büyükleri araya girip çifti barıştırmak istedi ama olaydan 1 hafta önce Halil'in eşine şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıkınca barıştırılmaktan vazgeçildi.

Eşini eve dönmeye ikna etmeye çalışan Halil Çağlar, başarılı olmayınca, "Dönmezsen seni boşamadan yeniden evlenirim. Daha önce de yaptım, yine yaparım. Sen perişan olursun" dedi. Ancak Yüksel Çağlar, bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince de cinayete karar verdi.

Halil Çağlar'ın tanınmamak için katliam yaptığı eve kendi aracı yerine ilk eşinden olan oğlunun otomobiliyle gelip, evin yakınında gizlendiğini belirten ailenin yakınları, "Ailenin köye taziyeye gideceğini biliyormuş. O nedenle gizlenip herkesin aşağı inmesini beklemiş, sonra da sırayla herkese ateş açmış. Mermileri bitince de kaçıp gitmiş. Eğer mermileri bitmeseydi orada kimseyi sağ bırakmazdı. Giderken de bir yakınını arayıp olayı anlatmış. Konuştuğu kişiye olaya neden olan kayınlarını vurduğunu anlatmış. Karşıdaki kişinin 'eşini ve kızını bile öldürmüşsün' demesi üzerine de Birecik ilçesi girişindeki polis kontrol noktası yakınında intihar etmiş" diye konuştular.

Geçen hafta Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen olayda, Halil Çağlar, kızı Nimet ile evi terk ederek annesinin evine dönen eşi Yüksel Çağlar (48) ve yakınlarını kurşun yağmuruna tutmuştu. Olayda Yüksel Çağlar ile kardeşleri Ahmet (55) ve Mehmet (45) ile yengesi Adile Oymak yaşamlarını yitirmiş, kızı Nimet Çağlar (21) ise ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra otomobille ilçeden ayrılan Halil Çağlar Birecik ilçesinin girişinde intihar etmişti.

Katliamın ardından 3 kardeşin cenazeleri, olay günü yakınlarının cenazesine gitmeye hazırlandıkları Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Zivanlı köyünde gözyaşları arasında defnedilmişti.