Mersin - Antalya arası 150 dakika kısalacak

Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Gülnar İlçesi Büyükeceli - Gözce arasında yapımı devam eden viyadük ve tünel çalışmalarını yerinde inceleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin'den bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, "Akdeniz Sahil Yolu Projesi hem Mersin ilimiz hem bölgemiz, bölgedeki illerimiz hem de ülkemiz açısından çok önemli, stratejik ve en büyük karayolu projelerinden biridir. Mersin ile Antalya ilini birbirine bağlayan bir projesidir. İki ilimiz arasındaki toplam yol uzunluğu yaklaşık 500 kilometre olup 264 kilometresi Mersin İlimizin sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu proje ile bu uzunluk ilk etapta 228 kilometreye inmek suretiyle 36 kilometrelik bir kısalma sağlamaktadır. Bu 228 kilometrenin bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himaye ve desteklerinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Mersin Kara Yolları Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu ihaleler çerçevesinde 203 kilometresi bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım(BSK)'lı olarak tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumdadır" diye konuştu.

Geriye kalan 25 kilometrede ise çalışmaların ise devam ettiğini belirten Vali Pehlivan, "Şu anda Büyükeceli - Gözce arasındaki yol yapım inşaat alanındayız. Gördüğünüz gibi bir yandan viyadük çalışmaları bir yandan T-3 tünelinde çalışmalar devam ediyor. Burada görmüş olduğunuz tünelde şu anda betonlama çalışmaları yapılıyor. Toplamda iki tüp 13 kilometre uzunluğunda ve bu sene itibariyle en az 8 kilometresinin betonlama çalışmaları bitecek. Akdeniz sahil yolunda toplamda 28 tünelimiz bulunmaktadır. 28 tünelin de 16'sı tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yine bu yol güzergahında 16 viyadük bulunmakta olup 16 viyadüğün de 8'i bitirilmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Güzergahta yer alan 8 köprünün tamamının inşaatı bitirilmiştir" dedi.

"Ayrıca 3 farklı seviyeli kavşaktan 2'si tamamlanmış durumdadır" diyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Burada bugüne kadar olduğu gibi bugün de çalışmalar devletimizin gücüyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda 9 ayrı ihale kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Anamur, Kaledran istikametinde 11 kilometre olan 6 tünel ve 7 viyadükten oluşan kısmın ihalesi de geçen yıl yapılmak suretiyle ihale edilmemiş kısım kalmadı. Antalya tarafını da takip ediyoruz. Orada da toplamda yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir tünelin yapımına devam edilmektedir. Geçmişte 12 - 13 saat süren bu yolda ulaşım halihazırda bitirilen 203 kilometre bölünmüş yol sayesinde yaklaşık 5-6 saatlere kadar inmiş durumda. Yolun tamamı bitirildiğinde 110 dakikası Mersin sınırları içinde olmak üzere toplamda 150 dakika zaman tasarrufu sağlanacak. Vatandaşlarımız bu yolda daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde seyahat edecek. Tamamlanan kısımlarda bu standartlar sağlanmış durumdadır" şeklinde konuştu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Yol boyunca geçen yıl 3 tünel 3 viyadük tamamlanarak hizmete açılmıştı. Bu sene tünel ve viyadük inşaatlarının devam etmesi yanında, 7 kilometre (bitümlü sıcak karışım) BSK'lı onarım çalışması bitirilecek. Aydıncık şehir geçiş 1.6 kilometre bu yıl itibariyle bitirilecek. Anamur şehir geçişi, Nükleer Santral viyadüğü, Altınorfoz viyadüğü bitirildi, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Erdemli şehir geçişi 3.6 kilometre çalışma da bu sene itibariyle (bitümlü sıcak karışım) BSK'lı olarak bitirilecek. Erdemli çevre yolunda 3.1 kilometrelik çalışma bitirildi. Vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu yol başta Mersin ve Antalya illeri olmak üzere bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine çok önemli getiriler sağlayacaktır. Tarım, turizm, ticaret,lojistik gibi bir çok sektör daha da fazla ivme kazanacaktır. Proje kapsamında yürütülen çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzle iletişim, koordinasyon içerisinde Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze ve burada A'dan Z'ye görev yapan bütün çalışanlarına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tamamlanan ve hizmete açılan kısımların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Programa, Aydıncık Kaymakamı Selahattin Hıdır, Gülnar Kaymakam V. Yusuf Ziya Yaktı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, proje ve teknik kontrol ekibi ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.