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Giriş Tarihi: 4.10.2022 10:38 Son Güncelleme: 4.10.2022 10:38

Mersin Antalya Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel Araçla Antalya Mersin Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Mersin Antalya arası kaç km diye merak eden tatilciler navigasyon cihazlarında araştırma yapıyor. Akdeniz’in en gözde şehirleri arasında Mersin ve Antalya yer alıyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken şehirler birbirlerine yakınlığı ile de biliniyor. Bu nedenle pek çok kişi Mersin Antalya arası kaç km diye merak ediyor. Bu yazımızda sizin için otobüsle, özel araçla Antalya Mersin arası kaç kilometre ve ne kadar sürer sorusunun yanıtlarını derledik.

Mersin Antalya Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel Araçla Antalya Mersin Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Doğal güzellikleri, manzarası, havası ve tertemiz denizleriyle dikkat çeken Antalya ve Mersin, harita üzerinde yan yana yer alıyor. Bu sayede pek çok insan tatil zamanları iki şehir arasında kolaylıkla yolculuk yapabiliyor. Bu durum akıllara Mersin Antalya arası kaç km sorusunu getiriyor. Peki otobüsle, özel araçla Antalya Mersin arası kaç kilometre ve ne kadar sürer? Konu hakkında bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizinle.

Mersin Antalya Arası Kaç Km?

Antalya Mersin arası kaç km sorusunun yanıtı 485 km'dir. Mersin ve Antalya arası yolculuk özel araçla ya da otobüsle yapılabiliyor. İki şehir arasında uçak yolculuğu ise bulunmuyor.

Konya Ankara Arası Kaç Saat?

Antalya Mersin arası ne kadar sürer sorusunun yanıtı ise yaklaşık 7 ila 8 saattir. Özel araç ile 7 saatin altında bir sürede iki şehir arası yolculuk yapabilirsiniz.

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Mersin Antalya Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel Araçla Antalya Mersin Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?
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