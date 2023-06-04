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Giriş Tarihi: 4.6.2023 10:12 Son Güncelleme: 4.6.2023 11:07

Mersin - Antalya yolunda yolcu otobüsü sis nedeni ile yoldan çıktı: 15 yaralı

Mersin – Antalya yolunda yolcu otobüsünün sis nedeniyle yoldan çıkması sonucu yaşanan kazada 15 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Mersin - Antalya yolunda yolcu otobüsü sis nedeni ile yoldan çıktı: 15 yaralı

Anamur, Gazipaşa karayolu Uçarı köyü çıkısında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Siirt'ten Antalya'ya giden yolcu otobüsü, sis ve yağmur nedeni ile yoldan çıkarak bariyerlere aşıp uçurumda yan yatarak durdu. 37 yolcunun bulunduğu otobüs kazasında 15 kişi yaralandı.

ANAMUR VE GAZİPAŞA HASTANELERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından jandarma ile birlikte Anamur ve Gazipaşa ilçelerinden bölgeye ambulanslar sevk edildi. Kazanın yoğun sis nedeni ile meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı. Kazayı öğrenen yaralı yakınları ise Siirt ve Antalya'dan yaralıların ulunduğu hastanelere gittiği öğrenildi.

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Mersin - Antalya yolunda yolcu otobüsü sis nedeni ile yoldan çıktı: 15 yaralı
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