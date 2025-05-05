Mersin Gazeteciler Cemiyeti Basın Çalıştayı Düzenledi

Berdan konukevi salonunda düzenlenen çalıştaya, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı R. Kaya Tepe, Yönetim Kurulu üyeleri, Cemiyet üyeleri ve basın mensupları yoğun bir şekilde katılım sağladı.

Çalıştay kapsamında, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Akademik Danışmanı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ile Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı önemli sunumlarda bulundu.

Çalıştay'ın ilk oturumunda, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı R. Kaya Tepe, sektörde çözüm bekleyen sorunları ele alan bir konuşma gerçekleştirdi.

Ardından, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Akademik Danışmanı ve Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, dünya genelinde basın özgürlüğü ile ilgili uygulamaları ele aldığı dikkat çeken bir sunum gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, "Gazze Şeridi'nde gazeteciler, tüm saldırılara rağmen gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışıyor" dedi.

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, "Basın özgürlüğü, kalemiyle hakikatin izini süren gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi anlamına gelmekle birlikte, sadece gazetecilerin değil, toplumun tamamının bilgiye ulaşma ve gerçekleri öğrenme hakkını ifade etmektedir. Bu anlamda basın özgürlüğünü savunmak, yalnızca gazetecilerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle sizlerle tekrardan bir araya gelmek çok kıymetli" şeklinde konuşarak basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Özbozkurt ayrıca, dünyada basın özgürlüğü uygulamalarına ilişkin bazı dikkat çeken güncel olayları paylaşarak, "Gazze Şeridi'ndeki gazeteciler, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde İsrail'in saldırılarına rağmen gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışıyor. Gazze, yapılan saldırılarla, gazetecilere ve basına karşı işlenen rekor sayıda ihlâle sahne oldu. 200'den fazla Filistinli gazeteci İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Dolayısıyla, bu ülkelerde gazetecilik, yalnızca doğruyu söyleme cesaretini değil; çoğu zaman yaşam riskini de beraberinde getiriyor. Bu gerçeklik, bize basın özgürlüğünün bir demokrasi ve insanlık meselesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı ise, Türkiye'de basının tarihini çok kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Dr. Çetin oranlı ayrıca Mersin ve çevresindeki basın tarihi ile ilgili yaptığı araştırmaları ortaya koydu.

Çalıştay sonunda ise Cemiyet Başkanı R. Kaya Tepe, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Akademik Danışmanı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt'a ve Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı'ya teşekkürlerini sunarak plaket takdiminde bulundu.