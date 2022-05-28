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Giriş Tarihi: 28.5.2022 11:01 Son Güncelleme: 28.5.2022 11:10

Mersin limanında 5 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

BEKİR COŞKUN
Mersin limanında 5 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mersin Limanında bir konteynerde yapılan aramada, oto yedek parçası kolilerinin arasına gizlenmiş valiz içerisinde 5 kilo 800 gram uyuşturucu maddesi Skunk yakalandı.

Mersin Limanında bir konteynerde yapılan aramada, oto yedek parçası kolilerinin arasına gizlenmiş valiz içerisinde 5 kilo 800 gram uyuşturucu maddesi Skunk yakalandı.

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Mersin Limanında bulunan ve İngiltere'den yüklenerek KKTC'de faaliyet yürüten bir firmaya gönderildiği tespit edilen yasal yükü oto yedek parçası olan konteynerden şüphelenen polis ekipleri, narkotik madde arama köpeği Mila ile arama yaptı.

Aramada, konteyner içerisindeki valizler içerisinde toplam 5 paket halinde vakumlu poşetler içerisinde piyasa değeri 750 bin TL olan 5 kilo 800 gram uyuşturucu Skunk maddesi, ayrıca kaçak olduğu tespit edilen elektronik ürünler ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Uyuşturucu maddenin, esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu madde olduğu ve beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olan skunk, bir çok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olduğu belirtildi.

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Mersin limanında 5 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
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