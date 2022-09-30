Haberler Yaşam Haberleri Mersin merkezli 3 ilde operasyon: 8 gözaltı var!
Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:55 Son Güncelleme: 30.9.2022 09:55

Mersin merkezli 3 ilde operasyon: 8 gözaltı var!

Mersin merkezli 3 ilde siber dolandırıcılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı...

DHA
Mersin merkezli 3 ilde operasyon: 8 gözaltı var!

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 ay süren titiz çalışma sonunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüphelilere yönelik Mersin, Batman ve Bilecik'te 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 8 kişiyi gözaltına alıp, adreslerde aramada yapan jandarma, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ile çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koydu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
Son dakika | Yeri tespit edilen FETÖ tetikçisi Cevheri Güven için geri sayım! İşlemler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin merkezli 3 ilde operasyon: 8 gözaltı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA