Mersin merkezli 3 ilde operasyon: 8 gözaltı var!

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 ay süren titiz çalışma sonunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüphelilere yönelik Mersin, Batman ve Bilecik'te 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 8 kişiyi gözaltına alıp, adreslerde aramada yapan jandarma, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ile çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koydu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.