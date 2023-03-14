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Giriş Tarihi: 14.3.2023 18:50 Son Güncelleme: 14.3.2023 19:27

Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Bekir COŞKUN
Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Mersin merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatan Jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 367.000 TL olan 17 bin 560 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 2 kilo 650 gram esrar maddesinin yanı sıra çok sayıda dijital malzeme ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor

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Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
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