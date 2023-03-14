Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Mersin merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatan Jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 367.000 TL olan 17 bin 560 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 2 kilo 650 gram esrar maddesinin yanı sıra çok sayıda dijital malzeme ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor