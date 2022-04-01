Mersin polisi kaçak silah çetesini çökertti

Mersin ve Konya'da silah ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmada, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin ve Konya'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden A.K., E.Ş., İ.I., F.K. ve M.K. Konya'da, F.Ç.G., M.M. ve S.G Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 kaleşnikof fişeği, 119 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek ve 4 adet sikke ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünün yaptığı başarılı operasyonlar sonucu son bir ayda yakalanan silah sayının ise 75 olduğu bildirildi.