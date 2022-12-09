Mersin polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçuna yönelik yaptığı çalışmada, 22 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 19 tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 1 adet mengene, 1 adet taşlama makinası, 1 adet spiral makinası, 1 adet matkap, 3 adet tabanca namlusu, 42 adet uyuşturucu hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyette 17 şüphelinin işlemleri sürerken, firari durumda olan 5 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.