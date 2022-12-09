Haberler Yaşam Haberleri Mersin polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:03 Son Güncelleme: 9.12.2022 11:32

Mersin polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı

Mersin polisi silah kaçakçılığı yaptığını belirlediği 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette 17 şüphelinin işlemleri sürerken, firari durumda olan 5 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

BEKİR COŞKUN
Mersin polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçuna yönelik yaptığı çalışmada, 22 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 19 tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 1 adet mengene, 1 adet taşlama makinası, 1 adet spiral makinası, 1 adet matkap, 3 adet tabanca namlusu, 42 adet uyuşturucu hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyette 17 şüphelinin işlemleri sürerken, firari durumda olan 5 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gaz fiyatını belirleyen merkez olmak istiyoruz
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
Elmalı davası nedir, karar ne oldu? Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davası son durum ne?
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Edirne'yi İstanbul'a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA