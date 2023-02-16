Mersin Tarsus’ta Cezaevi aracıyla narenciye yüklü kamyon çarpıştı: 23 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana gelen olayda, Tarsus Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumları taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen ring aracı ile yine sürücüsü henüz bilinmeyen narenciye yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iddiaya göre 11'i Jandarma, 10'u mahkum 1 personel ve kamyon sürücüsünün yaralandığı bildirildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü şoför mahallinde sıkışırken, kaza yerine çağrılan Belediye İtfaiye Grubu ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada toplam 23 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.