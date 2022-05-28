Mersin Üniversitesi öğrencilerinin 3 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün üç projesi, 'TÜBİTAK 2209-A GB Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projeleri desteklenen 3. sınıf öğrencileri ve danışmanları alınan bu güzel sonuçtan oldukça mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Öğrenciler, henüz lisans eğitim sürecinde olmalarına rağmen kendilerini araştırma yapmaya teşvik eden ve proje hazırlama kültürü kazandırmayı amaç edinen bu program kapsamında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a ve Mersin Üniversitesi'nde AR-GE kültürünün geliştirilmesine destek olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya teşekkür etti.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurcan Çalış Açıkbaş, bu başarıların diğer öğrencilerede örnek olması ve onları da cesaretlendirmesi dileklerinde bulundu.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan proje ve araştırmacılar;

İlhan Enes Çetin, Prof. Dr. Nurcan Çalış Açıkbaş; "Havacılıkta Kullanılmak Üzere Silisyum Nitrür Takviyeli Aerojel Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu"

Oktay Berk Dölekoğlu, Doç. Dr. Gökhan Açıkbaş; "Seramik Sağlık Gereci Mineral Döküm Ürün Özelliklerine Vitrifiye Ürün Atığı ve Fonksiyonel Kaplama Malzemesi Uygulamasının Etkisinin Araştırılması"

Refik Ünal, Arş. Gör. Öyküm Başgöz; "Stöber Yöntemi İle Sentezlenen TiO2/SiO2 Nanopartikülün Çimento Harçlarının Dayanım Ve Durabilite Özelliklerine Etkisi"