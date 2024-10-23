Mersin Üniversitesi’nden yeni projeler

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'na üniversitenin yeni projelerini anlattı. Rektör Yaşar, "Mersin Üniversitesi sağlam bir iradeyle ürettiği projeler ve yeni yatırımlarla emin adımlarla ilerlemekte. Üniversitemiz Türkiye Yüzyılının bilimsel kulvarında, teknik ve akademik bilgiyi harmanlayarak yükseköğretim kurumları içerisinde bir iz bırakmayı amaçlamakta" dedi.
BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ
Hayata geçirilen ve planlanan projeler ile Mersin Üniversitesi'nin daha da güçleneceğini belirten Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, "Başarılı olacağımızı biliyoruz çünkü çok çalışıyoruz. Motivasyon kaynağımız sevgili öğrencilerimiz. Amacımız onların daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak. Ayrıca akademik anlamda başarımızı arttırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra da bu yolda çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek Mersin Üniversitesi'ni her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
İŞTE HAYATA GEÇİRİLEN O PROJELER
Şehit çocuğu öğrencilere destek
Kendi enerjisini üreten üniversite
Hızlı ve kaliteli hizmet: Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yeni bina yatırımları
Denizcilik Fakültesi binası
Öğrenci dostu ve çözüm odaklı bir üniversite
Kendi yemeğini üreten üniversite