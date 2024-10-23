Mersin Üniversitesi’nden yeni projeler

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'na üniversitenin yeni projelerini anlattı. Rektör Yaşar, "Mersin Üniversitesi sağlam bir iradeyle ürettiği projeler ve yeni yatırımlarla emin adımlarla ilerlemekte. Üniversitemiz Türkiye Yüzyılının bilimsel kulvarında, teknik ve akademik bilgiyi harmanlayarak yükseköğretim kurumları içerisinde bir iz bırakmayı amaçlamakta" dedi.

BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ

Hayata geçirilen ve planlanan projeler ile Mersin Üniversitesi'nin daha da güçleneceğini belirten Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, "Başarılı olacağımızı biliyoruz çünkü çok çalışıyoruz. Motivasyon kaynağımız sevgili öğrencilerimiz. Amacımız onların daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak. Ayrıca akademik anlamda başarımızı arttırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra da bu yolda çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek Mersin Üniversitesi'ni her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İŞTE HAYATA GEÇİRİLEN O PROJELER

Şehit çocuğu öğrencilere destek

Kendi enerjisini üreten üniversite

Hızlı ve kaliteli hizmet: Mersin Üniversitesi Hastanesi

Yeni bina yatırımları

Denizcilik Fakültesi binası

Öğrenci dostu ve çözüm odaklı bir üniversite

Kendi yemeğini üreten üniversite