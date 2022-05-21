Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şırnak'tan Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı. Pehlivan, "Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşlarımızın sevinci bizim sevincimizdir. Hep birlikte onların yanında, yakınında olacağız. Mersin için düşünecek, Mersin için düşleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şırnak'tan Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, Valilik binasında, vali yardımcıları, askeri erkan, kaymakamlar ve kent protokolü tarafından karşılandı.

"Mersin için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızla üstün bir gayretle çalışacağız" diyen Vali Pehlivan, "Şırnak'tan güzel duygularla ayrıldık. Şimdi de Mersin gibi gerçekten ülkemizin ekonomisi için son derece önemli potansiyellere sahip olan ticaretiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ön planda olan sadece Akdeniz'in değil güzel Türkiye'mizin inci ve öncü şehirlerinden bir tanesi. Bu şehrimizde sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, STK'larla, sivil toplum teşkilatlarıyla, meslek odalarıyla, toplumumuzun her kesimiyle istişare zeminleri oluşturmak suretiyle, potansiyellerin değerlendirilmesi hususunda iş birliği içerisinde inşallah olacağız" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Mersin pek çok alanda sayısız yatırımların hayata geçtiği ve gelişmişlik yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş bir ilimiz. Hükümetimizin, devletimizin her alanda altyapı, üstyapı, ticaret, sanayi ve benzeri bütün alanlarda yatırımları söz konusu. Bizim öncelikli görevimiz devam eden devlet yatırımlarını kaldığı noktadan itibaren alıp, hayata geçmesini sağlamak, bunun yanında da elbette ki her şehrin, özellikleri, güzellikleri olduğu kadar münhasır birtakım ihtiyaçları, sorunları da olabilir. Çünkü hayat devam ediyor. Öncelikle bunların tespiti, değerlendirilmesi ve ilgili kamu ve kuruluşlarımız aracılığıyla da proje ihtiyacı varsa, projelendirilmesi, yatırıma dönüştürülmesi için de gerekli girişimlerde bulunması. Bunu yaparken de öncelikle kamu kurumları olarak bir aile mantığı içerisinde kurumsal iş birliği içerisinde, koordinasyon içerisinde hareket etmek. Devletin bütünlüğünü ve bütün hizmet alanlarına yetki ve sorumlulukları çerçevesinde birlikte eğilmek ve çözüm üretmek olduğunu bilerek hareket edeceğiz" diye konuştu.

Pehlivan, "Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşlarımızın sevinci bizim sevincimizdir. Hep birlikte onların yanında, yakınında olacağız. ve bu bağlamda elbette ki şehit ailelerimiz, gazilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, yetimlerimiz, engellilerimiz, toplumda dezavantajlı olarak nitelenen bütün kesimlerin de sosyal devlet anlayışı gereği her zaman yanında olacağız, destekçisi olacağız. İstişare mekanizmalarını çalıştıracağız ve hem kurum kuruluşlarımızın kapısını hem de gönlümüzün kapısını vatandaşlarımıza açık tutacağız. Elbette ki mütebessim bir yaklaşımla elbette ki hem özveriyle hem samimiyetle inşallah çalışacağız. Bununla birlikte tabii ki disiplinle ve ciddiyetle konulara eğilip, bütün işlerin sürecini başından sonuna kadar yakın takip içerisinde değerlendireceğiz" dedi.

Mersin'e hizmet etmenin, edecek olmanın bahtiyarlığını, mutluluğunu, yaşadığını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Mersin için düşünecek, Mersin için hep birlikte düşleyeceğiz ve inşallah da üstün bir gayretle çalışma temposu içerisinde birlikte gene bu süreç içerisinde bu yolda yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.