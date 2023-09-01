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Giriş Tarihi: 1.9.2023 11:12 Son Güncelleme: 1.9.2023 11:15

Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zehir tacirinin yakalandığını, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu

Mersin ve Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mersin ve diyarbakır'da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 2 zehir taciri ve çok miktarda uyuşturucu madde yakalandı.

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 279 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
1 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu | Video

1 zehir taciri daha yakalandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
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