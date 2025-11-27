Mersin ve Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 224 kg metamfetamin, 223 kg skunk ele geçirildi

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Mersin ve Erzurum'da uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

"MÜCADELEMİZ TÜM VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.